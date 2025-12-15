صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے زیرِ اہتمام پانچویں گریجویشن تقریب

  • کراچی
علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے زیرِ اہتمام پانچویں گریجویشن تقریب

کراچی (اے پی پی)علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے زیرِ اہتمام پانچویں گریجویشن تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف شعبہ جات کے 555سے زائد طلبا کو ایسوسی ایٹ انجینئر کے ڈپلومے سے نوازا گیا۔

جاری اعلامیہ کے مطابق اپنے اپنے شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبا کو بالترتیب پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن پر سونے ، چاندی اور کانسی کے تمغے دئے گئے ۔علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے پانچویں گریجویشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ تکنیکی تعلیم آج کی دنیا کی سب سے اہم ضرورت ہے ۔تیز رفتار دنیا نے سب کچھ بدل دیا ہے ،ہم نے خود کو نہیں بدلا تو باہر سے آنے والی تبدیلی ہم کو بدل کر رکھ دے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گل داؤدی : 200 اقسام کے پھول گملوں میں آویزاں

لاہور میں پہلے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی منظوری

زیر تربیت افسروں کو ثقافت کی اہمیت ‘ مذہبی ہم آہنگی پر لیکچر

حکام کو سٹینڈرڈ میڈیسن لسٹ اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت

فوج کی مخالفت کرنیوالوں کیخلاف مزاحمت کرینگے : طاہر اشرفی

حضرت ابوبکر صدیق ؓ کے یوم وفات پر چھٹی کیلئے جلوس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر