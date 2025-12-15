صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
منشیات کی سہولت کاری میں ملوث پولیس افسر و اہلکار سمیت 2ملزمان گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ ملیر پولیس کی محکمے میں شامل کالی بھیڑوں اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی منشیات کی سہولت کاری میں ملوث پولیس افسر و اہلکار سمیت 2 ملزمان گرفتار ملیر پولیس نے منشیات فروشی کی سہولت کاری میں ملوث پولیس افسران و اہلکاروں کے خلاف ایک خفیہ کارروائی کی۔

 جس کے دوران پولیس افسر و اہلکار اور منشیات فروش گرفتار ہوئے ۔ملیر پولیس نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر چھاپہ مار کارروائی کی،پولیس نے انسپکٹر نور احمد شیخ، پولیس کانسٹیبل طاہر، ملزم عمران، اور سبحان نامی منشیات فروش کو گرفتار کرلیا،کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اعلیٰ کوالٹی کی منشیات برآمد ہوئی، جس قانونی کارروائی جاری ہے ۔پولیس کانسٹیبل شبان، رانا مشتاق، پولیس کانسٹیبل شاہد اللہ، ریٹائرڈ سب انسپکٹر زاکر اللہ اور بخت نیازی موقع سے فرار ہوگئے ۔گرفتار پولیس افسران اور اہلکار منشیات فروشوں کی معاونت اور سہولت کاری میں ملوث تھے ۔محکمہ پولیس میں کسی بھی سطح پر منشیات یا دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث کسی بھی افسر یا اہلکار کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائے گی۔پولیس کی جانب سے گرفتار پولیس افسرا و اہلکار سمیت ملوث ملزمان کے خلاف ضابطے کے تحت مقدمہ درج کیا جارہا ہے ، فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کیلئے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جارہے ہیں۔

 

