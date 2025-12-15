صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر داخلہ کی سی آر اے کی نومنتخب قیادت کو مبارکباد

  • کراچی
وزیر داخلہ کی سی آر اے کی نومنتخب قیادت کو مبارکباد

کراچی (این این آئی) وزیر داخلہ سندھ ضیا الحسن لنجار نے کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن (سی آر اے )کے آٹھویں سالانہ انتخابات 202526 کے کامیاب انعقاد اور نتائج کے اعلان پر نومنتخب عہدیداران کو دلی مبارکباد پیش کی ہے ۔

وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ کرائم رپورٹرز معاشرے میں امن و امان، قانون کی بالادستی اور عوامی آگاہی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ نومنتخب قیادت صحافتی اقدار،غیر جانبدار رپورٹنگ اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو مزید مضبوط بناتے ہوئے کرائم رپورٹرز کو درپیش مسائل کے حل کیلئے مثر کردار ادا کرے گی۔ضیا الحسن لنجار نے کہا کہ سندھ حکومت صحافی برادری کے تحفظ کیلئے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

7 لاکھ طلبہ میں گوگل کروم بکس تقسیم کرنیکی تیاریاں

بجلی چوروں کیخلاف گرینڈ آپریشن ، ٹرانسفارمر اتار لئے ، لاکھوں کی ریکوری

کرسمس پرمسیحی برادری کو مکمل تحفظ فراہم کرنیکی یقین دہانی

ریکوری اہداف ہر صورت مکمل کئے جائیں، چیف انجینئر میپکو

سکیورٹی گارڈز کی ریٹائرمنٹ پر تعلیمی بورڈ ملتان میں تقریب

سابق رجسٹرار این ایف سی یونیورسٹی کی والدہ کی قل خوانی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر