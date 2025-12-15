صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائیگاؤں اور محمد ویلفیئر کا ابراہیم حیدری میں طبی کیمپ

  • کراچی
سائیگاؤں اور محمد ویلفیئر کا ابراہیم حیدری میں طبی کیمپ

ڈیڑھ ہزار مریضوں کا سہولت سے استفادہ ، مفت دوائیں بھی حاصل کیں

 کراچی (اسٹاف رپورٹر)سائیگاؤں ویلفیئر ایسوسی ایشن اور محمد ویلفیئر ٹرسٹ (پی آئی بی)کے اشتراک سے ابراہیم حیدری میں مفت طبی کیمپ منعقد کیا گیا جس میں ڈیڑھ ہزار مریضوں نے علاج و معالجے کی سہولت سے استفادہ کیا۔طبی کیمپ کے دوران ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹروں نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا۔ منتظمین کے مطابق تقریباً تین لاکھ روپے مالیت کی ادویات مریضوں میں مفت تقسیم کی گئیں۔کیمپ میں خدمات انجام دینے والے معالجین میں ڈاکٹر عمران احمد، ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ڈاکٹر عبدالعطیم اور ڈاکٹر عطا اللہ بلوچ شامل تھے جب کہ خواتین معالجین میں ڈاکٹر شمائلہ انصاری، ڈاکٹر سحرش افتخار اور ڈاکٹر نصرت سلطانہ بھی کیمپ میں موجود تھیں۔ انتظامی امور اور مریضوں کی رہنمائی میں اسامہ فاروق اور اظہر بھی ٹیم کے حصے رہے ۔اس موقع پر متعلقہ یوسی چیئرمین نے بھی بھرپور تعاون فراہم کیا۔ کیمپ کے انتظامات کی نگرانی سائیگاؤں ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر محمد سمیع الدین انصاری، سرپرست رضیہ سلطانہ، جنرل سیکریٹری راشد سلفی، خواتین رہنما عائشہ شاہ اور سحرش افتخار کے علاوہ محمدی ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ یونس کھتری نے کی۔علاقہ مکینوں نے سائیگاؤں ویلفیئر ایسوسی ایشن اور محمد ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات کو سراہتے ہوئے مستقبل میں بھی ایسے کیمپس کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیا۔ 

