پاکستانی طلبہ کا روسی جامعات میں تعلیم کارجحان بڑھنے لگا
روسی حکومت ہر سال بین الاقوامی طلبہ کو30ہزاراسکالرشپس فراہم کرتی ہےروسی سینٹر برائے سائنس اینڈ کلچر کے سربراہ کی صحافیوں سے گفتگو میں آگاہی
کراچی (اے پی پی)روسی سینٹر برائے سائنس اینڈ کلچر کے سربراہ رسلان ایم پروخوروف نے فرینڈشپ ہاؤس میں صحافیوں سے ملاقات کی اور روسی حکومت کے اسکالرشپ پروگرام پر موجودہ عمل درآمد اور گزشتہ ایک سال کی اہم کامیابیوں سے آگاہ کیا۔رسلان پروخوروف نے بتایا کہ روسی حکومت ہر سال بین الاقوامی طلبہ کے لیے 30ہزار مکمل طور پر سرکاری فنڈڈ اسکالرشپس فراہم کرتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں پاکستانی طلبہ کی جانب سے روسی جامعات میں اعلی تعلیم حاصل کرنے کے رجحان میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جبکہ پاکستانی درخواست گزاروں کے درمیان مقابلہ دنیا کے بلند ترین مقابلوں میں شمار کیا جا رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں روسی سفارتخانے ، روسی ہاؤس کراچی اور ماسکو میں پاکستانی سفارتخانے کی مشترکہ کاوشوں سے رواں سال پاکستان کے لیے مختص اسکالرشپس کی تعداد تین گنا کر دی گئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی) بھی پاکستانی طلبہ کو درخواست دینے کی حوصلہ افزائی میں فعال کردار ادا کر رہا ہے ۔انہوں نے مزید وضاحت کی کہ اگرچہ تعلیمی پروگراموں کی تدریسی زبان روسی ہے تاہم وہ امیدوار جو روسی زبان سے واقف نہیں ہیں، انہیں اسکالرشپ کے تحت روسی جامعات میں ایک سالہ مفت روسی زبان کا کورس فراہم کیا جاتا ہے ۔ملاقات کے اختتام پر صحافیوں کو آر ٹی نیوز ایجنسی کی روسی ٹیم کی جانب سے 2025میں تیار کی گئی دستاویزی فلم ونڈو ٹو پاکستان دکھائی گئی، جسے شرکا نے بے حد سراہا