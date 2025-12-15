سٹی کورٹ میں سب رجسٹرار ریکارڈ کا دفتر بدستور بند
سرکاری خزانے کو روزانہ لاکھوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑرہا ہےدفتر کی بندش سے سیکڑوں لوگوں کے مختلف ڈاکومنٹس رکے ہوئے ہیں
کراچی(آئی این پی)سٹی کورٹ کراچی میں واقع سب رجسٹرار ریکارڈ کا دفتر گزشتہ 25 روزسے بند ہے ،جس کی وجہ سے ایک جانب سیکڑوں لوگوں کے مختلف ڈاکومنٹس رکے ہوئے ہیں دوسری طرف حکومت کو سرکاری خزانے میں روزانہ لاکھوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑرہا ہے ،دفتر بند ہونے کی اصل وجہ وہاں موجود سب رجسٹرار کی معطلی ہے جس کے بعد نچلے عملے کو بھی موقع مل گیا ہے چھٹی کرنے کا ،شہر کے ساتھوں اضلاس سے روزانہ کی بنا ء پر وکلاء سمیت بڑی تعداد میں لوگ ڈاکومنٹس کی ویری فکیشن ،سرچ سرٹیفکٹ اور سی ٹی سی سرٹیفائیڈ ٹراسرٹیفکٹ ودیگر ڈاکومنٹس کے حصول کے لئے سٹی کورٹ ریکارڈ آفس آتے ہیں ،تاہم انہیں دفتر میں تالے ملتے ہیں ،اہم بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل میں متعلقہ حکام بھی بے بس نظر آتے ہیں ،جب ان سے وکلاء سمیت سائلین رابطہ کرتے ہیں تو ڈسٹرکٹ رجسٹرار بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ ہم سب رجسٹرار کو بھی ریکارڈ آفس میں ٹرانسفر کرتے ہیں ،وہ آرڈر وصول کرنے سے انکار کردیتا ہے ،محمد علی گوپانگ کے مطابق اس بارے میں اعلیٰ افسران کو آگاہی دی جاچکی ہے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جارہاہے کہ جو سب رجسٹرار آرصول وصول کرنے سے انکار کرتاہے اور چارج نہیں لیتا ہے اسے معطل کردیا جائے گا،سروس رول کے مطابق کوئی بھی افسر یا ملازم ٹرانسفر کا حکم نامہ وصول کرنے سے انکار نہیں کرسکتا ۔