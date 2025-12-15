سردی اور آلودہ فضا سے جلد ی امراض میں اضافہ
اسکیبیز، سورائسز، ایگزیما کے یومیہ 3 ے 4ہزار کیسز رپورٹ ہونے لگےشہری گرم کپڑے ،چادریں اور کمبل گرم پانی سے دھوئیں،طبی ماہرین کامشورہ
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی میں سرد موسم اور آلودہ فضا شہریوں کو بیمار کرنے لگی، خشک اور سرد موسم کی وجہ سے جلدی امراض بڑھ گئے ، جلدی امراض کے اسپتال کی او پی ڈی میں یومیہ 3 سے 4 ہزار مریض رپورٹ ہونے لگے ۔تفصیلات کے مطابق کراچی میں سرد موسم اور آلودہ فضا شہریوں کو بیمار کرنے لگی، شہر میں خشک اور سرد موسم کی وجہ سے جلدی امراض میں اضافہ ہوگیا، جلدی امراض کے اسپتال میں اسکیبیز، سورائسز، ایگزیما کے ہزاروں کیسز رپورٹ ہونے لگے ۔کراچی میں ریگل پر واقع جلدی امراض کے اسپتال کے ڈاکٹر نے بتایا کہ اسپتال میں یومیہ 3 سے 4 ہزار مریض او پی ڈی میں رپورٹ ہو رہے ہیں ۔انہوں نے بتایا کہ سرد اور خشک موسم کی وجہ سے شہری ان امراض میں مبتلا ہورہے ہیں، علامات میں جلد پر چھوٹے چھوٹے دانے ، خارش اور لال دھبے شامل ہیں۔طبی ماہرین نے کہا کہ شہری اپنے جسم کو نم رکھنے کے لیے کولڈ کریموں کا استعمال کریں، انہوں نے واضح کیا کہ یہ چھوت کی یا پھیلنے والی بیماریاں نہیں ہے ۔ ماہرین امراض جلد نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ احتیاط کریں ، گرم کپڑے ،چادریں اور کمبل گرم پانی سے دھوئیں، جلد کو نم رکھیں ، سگریٹ نوشی سے گریز کریں اور بے مقصد دواؤں کا استعمال نہ کریں۔ ماہر امراض کے مطابق متعدی خارش سے بچنے کے لئے عوام کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے ساتھ گرم کپڑے ،چادریں اور کمبل خوب گرم پانی سے دھوئیں اورسخت دھوپ میں پھیلائیں ۔