منصوبوں کے معیار ،شفافیت پر سمجھوتہ نہیں ہوگا:وزیراعلیٰ
کراچی کے ترقیاتی منصوبے محض تعمیراتی سرگرمیاں نہیں بلکہ شہر کی معاشی ترقی، ٹریفک میں بہتری اور معیارِ زندگی کے لیے طویل المدتی سرمایہ کاری ہیںمنصوبے کراچی کو جدید، مسابقتی اور رہنے کے قابل شہر بنانے کے لیے ناگزیر ہیں،مرادعلی شاہ کا جاری منصوبوں کا دورہ،کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اتوار کی صبح شہر کا اچانک دورہ کیا اور کراچی میں جاری متعدد میگا ترقیاتی اور ٹرانسپورٹ انفرااسٹرکچر منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا، جن میں شاہراہِ بھٹو، کورنگی کازوے برج جنکشن، ملیر ندی پر پل، ملیر میں فلائی اوورز، اور بی آر ٹی ریڈ لائن اور گرین لائن کے کوریڈورز شامل ہیں۔وزیراعلیٰ سندھ کے ہمراہ صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ، وزیراعلیٰ کے خصوصی معاون برائے سرمایہ کاری سید قاسم نوید اور میئر کراچی مرتضیٰ وہاب بھی موجود تھے ۔ وزیراعلیٰ سندھ نے جاری کاموں کا معائنہ کیا اور متعلقہ محکموں اور پراجیکٹ حکام سے تفصیلی بریفنگ حاصل کی۔ دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی کے ترقیاتی منصوبے محض تعمیراتی سرگرمیاں نہیں بلکہ شہر کی معاشی ترقی، ٹریفک میں بہتری اور معیارِ زندگی کے لیے طویل المدتی سرمایہ کاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبے کراچی کو ایک جدید، مسابقتی اور رہنے کے قابل شہر بنانے کے لیے ناگزیر ہیں۔ معیار، شفافیت اور مقررہ مدت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔
وزیراعلیٰ سندھ نے شاہراہِ بھٹو کے کورنگی کازوے برج جنکشن منصوبے کا دورہ کیا جہاں انہیں منصوبے کی پیش رفت اور ڈیزائن سے آگاہ کیا گیا۔ وزیراعلیٰ سندھ نے تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے تعمیر کے دوران حفاظتی انتظامات اور متبادل راستوں کی اہمیت پر زور دیا۔وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ یہ منصوبہ کورنگی، قیوم آباد اور ملحقہ علاقوں میں ٹریفک جام میں نمایاں کمی لائے گا اور صنعتی و تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دے گا۔ وزیراعلیٰ نے مرغی خانہ کے قریب ملیر ندی پر این فائیو پل کی تعمیر کا بھی معائنہ کیا۔ وزیراعلیٰ سندھ نے ہدایت دی کہ منصوبہ مقررہ وقت میں مکمل ہونا چاہیے ۔ ملیر کے دورے کے دوران وزیراعلیٰ سندھ نے ریلوے لائن پر بھینس کالونی میں خالد بن ولید روڈ فلائی اوور کی تعمیر کا جائزہ لیا۔ وزیراعلیٰ سندھ نے ملیر کینٹ سے نمائش چورنگی تک بی آر ٹی ریڈ لائن کوریڈور کا معائنہ کیا اور اسے سندھ حکومت کے سب سے اہم اور اسٹریٹجک عوامی ٹرانسپورٹ منصوبوں میں سے ایک قرار دیا۔ انہوں نے کام تیز کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی منصوبے جلد از جلد مکمل کیے جائیں اور شہریوں کو کم سے کم تکلیف ہو۔ مقامی آبادی اور تاجروں کو سہولت دی جائے اور ماحولیاتی و حفاظتی معیار پر سختی سے عمل کیا جائے ۔ وزیراعلیٰ نے ایم اے جناح روڈ پر گرین لائن منصوبے کے تحت جاری کام، بشمول بس اسٹاپس، ٹکٹنگ سسٹم اور انڈر پاس سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔