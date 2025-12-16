اسکول وین حادثے کا شکار 10سے زائد طالبات زخمی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)آئی آئی چند ریگر روڈ کیفے بوگی کے قریب ٹریفک حادثہ اسکول وین فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی حادثے میں دس سے زائد طالبات معمولی زخمی ہوگئیں ڈرائیور کے مطابق حادثہ کوسٹر کا بریک فیل ہو جانے کے باعث پیش ایا۔۔۔
نجی اسکول کی وین طلباء کو لے کر پکنک پر جارہی تھی۔ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں میں 9 سالہ صالحہ،8 سالہ،عروہ،9 سالہ ارفعہ،7 سالہ عروہ حسین،10 سالہ اضواہ،11 سالہ تحرین،9 سالہ ام زارا،9 سالہ رباب،10 سالہ زینب،9 سالہ دعا زہرہ اور 9 سالہ فروہ بتول شامل ہیں جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔