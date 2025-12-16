صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں سے موبائل فونز اور لیپ ٹاپ چھینے والا گروہ گرفتار

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر) شاہ لطیف پولیس نے ٹیکنیکل بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کے 3 ملزمان کو گرفتار کیا،ملزمان اسلحہ کے زور پر شہریوں کو وردات کا نشانہ بناتے تھے۔

گرفتار ملزمان مہران ہائی وے نیشنل ہائی وے کے اطراف کے علاقوں میں وارداتیں کرتے تھے ۔ملزمان نے دوران تفتیش اسٹریٹ کرائم کی کئی وارداتوں میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا۔گرفتار ملزمان کے قبضے سے آئی فون، سام سنگ سمیت مختلف کمپنیوں کے موبائل فونز برآمد ہوئے ۔پولیس نے گرفتار ملزمان کے قبضے سے 40 سے زائد موبائل فونز، 2 پستول بمعہ ایمونیشن، 4 لیپ ٹاپ اور چھینی گئی رقم برآمد کی۔گرفتار ملزمان کی شناخت ساگر عرف شیبی، شہباز اور اللہ ڈنو کے نام سے ہوئی ،،ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے تفتیش کا آغاز کردیا گیا۔

 

