صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیزرفتار ڈمپر نے موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا

  • کراچی
تیزرفتار ڈمپر نے موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا

حادثہ مسافر بس اور ڈمپر کے درمیان ریس لگانے کے نتیجے میں پیش آیا ایک شخص زخمی،ڈرائیور ڈمپر چھوڑ کر فرار،کلینر کو حراست میں لے لیا گیا

کراچی(اسٹاف رپورٹر)کراچی میں ہیوی ٹریفک ایک اور شہری کی جان لے گیا۔ملیر کینٹ گیٹ نمبر چھ کے قریب بس سے ریس لگانے والے تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو اس کی زندگی سے محروم کردیا،رواں سال ہیوی ٹریفک سے ہونے والے حادثات میں جاں بحق شہریوں کی تعداد 250 ہوگئی۔تفصیلات کے مطابق ملیر کینٹ گیٹ نمبر چھ کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل پر سوار شہریوں کو کچل دیا ۔حادثے میں 22 سالہ غلام حیدر موقع پر جاں بحق جبکہ اس کا دوست شہزاد زخمی ہوگیا۔حادثہ مبینہ طور پر مسافر بس اور ڈمپر کے درمیان ریس لگانے کے نتیجے میں پیش آیا بس کی ٹکر سے آن لائن ٹیکسی سروس کو بھی جزوی نقصان پہنچا آن لائن ٹیکسی سروس کے مالک اور عینی شاہد اجمل کے مطابق وہ سچل کے علاقے سے فیملی کو ائیرپورٹ لے کر جارہا تھا کہ مسافر کوچ اور ڈمپر آپس میں ریس لگاتے ہوئے پیچھے سے آئے کوچ نے کار کو جبکہ ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص موقع پر جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہوگیا تاہم آن لائن ٹیکسی میں سوار فیملی معجزانہ طور پر محفوظ رہی۔حادثے کے بعد بس ڈرائیور بس کے ہمراہ جبکہ ڈمپر ڈرائیور ڈمپر کو موقع پر چھوڑ کر فرار ہوگیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر ڈمپر کے کلینر کو حراست میں لے کر ڈمپر کو تحویل میں لیتے ہوئے تھانے منتقل کردیا پولیس کے مطابق فرار ڈمپر اور بس ڈرائیوروں کی تلاش جاری ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے سے یمنی سفیر کی ملاقات ،دو طرفہ تعلقات پر گفتگو

ماڈل جیل کی تعمیر و انتظام میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی ،آئی جی

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ 6ماہ میں مکمل ہوگا ،کمشنر

زرعی شعبہ میں بہترین خدمات پروفیسر ڈاکٹر اعظم کو گولڈ میڈل عطا

اسلام آباد ،دھواں چھوڑنے والی 12گاڑیاں تھانے بند

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،7مشکوک افراد تھانے بند

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر