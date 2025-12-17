سکیورٹی خدشات پرپنجاب سے کوئٹہ جانے والی تمام ٹرینیں معطل
موجودہ صورتحال کے باعث احتیاطی طورپر آپریشن روکنے کا فیصلہ کیا ، ریلوے حکامحالات معمول پرآنے تک تمام ریل گاڑیاں بند رہیں گی، اسٹیشن ماسٹر جیکب آباد
جیکب آباد (نمائندہ دنیا)سکیورٹی خدشات کے پیش نظر پنجاب سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس سمیت بلوچستان جانے والی تمام ریل گاڑیاں معطل کردی گئیں، ریلوے حکام کے مطابق موجودہ سکیورٹی صورتحال کے باعث احتیاطی طور پر ٹرین آپریشن روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ریلوے حکام کا مزید کہنا ہے کہ ٹرینوں کی معطلی کے باعث متاثرہ مسافروں کو مکمل کرایہ واپس دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی منزل پر روڈ ٹرانسپورٹ کے ذریعے پہنچ سکیں۔ تاہم اچانک ریل سروس معطل ہونے کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ، اسٹیشن ماسٹر ریلوے جیکب آباد کا کہنا ہے کہ حالات معمول پر آنے تک بلوچستان جانے والی تمام ریل گاڑیاں بند رہیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ متبادل سفری انتظامات روڈ ٹرانسپورٹ ہے ، دوسری جانب مسافروں کی تعداد بڑھنے کے بعد ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرایوں میں اچانک اضافہ کر دیا گیا ہے ، جس کا انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔