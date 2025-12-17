صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

22ہزار میں سے 15ہزار ہیوی گاڑیوں میں ٹریکر لگ چکے ،ڈی آئی جی ٹریفک

  • کراچی
22ہزار میں سے 15ہزار ہیوی گاڑیوں میں ٹریکر لگ چکے ،ڈی آئی جی ٹریفک

کراچی(اسٹاف رپورٹر)ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کا کہنا تھا کہ ای چالان سسٹم شہریوں کی بہتری کیلئے ہے ، ہمارا مقصد سزا دینا نہیں ، اب تک 500 سے زائد گاڑیوں کو بلیک لسٹ پول میں ڈال چکے ہیں۔

 یہ ایسے لوگ تھے جو قانون کی خلاف ورزی کررہی تھے ،جو گاڑیاں اوپن لیٹر پر چل رہی ہیں وہ شہری ایک بار سہولت سینٹر پر جاکر اپنے نام سے ہٹواسکتے ہیں ،جو شہری اپنے نام سے گاڑی یا بائیک ہٹوادیں گے انہیں چالان نہیں بھیجا جائے گا۔ڈی آئی جی ٹریفک کا کہنا تھا کہ 22 ہزار میں سے 15 ہزار ہیوی گاڑیوں میں ٹریکر لگ چکے ہیں۔پریس کانفرنس کے دوران ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ موٹر رجسٹریشن ڈیپارٹمنٹ شبانہ بلوچ نے بتایا کہ اب تک شہریوں کو 20 لاکھ قانونی نمبر پلیٹس کا اجراء کرچکے ہیں،ایکسائز کا تمام ڈیٹا ڈیجٹلائزڈ ہے ، روڈ پر موجود ٹیم لمحے بھر میں خلاف ورزی پر پکڑ لے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی کا معاشی بحران ،کئی شعبوں کی خود مختاری ختم ، انضمام کا فیصلہ

زراعت کی بہتری،کسان کی خوشحالی ہدف،عاشق کرمانی

وہاڑی ہسپتال ، کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کی ایوننگ ڈیوٹیز کا لائحہ عمل تیار

ڈی پی او خانیوال کی کچا کھوہ میں کھلی کچہری، مسائل سنے

سی پی او کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

سانحہ اے پی ایس سے پوری قوم کے دل پریشان ہیں، ثاقب خورشید

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر