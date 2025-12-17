مسیحی برادری کے لیے 2چھٹیوں کا اعلان
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)حکومت سندھ نے 25 دسمبر کے ساتھ ساتھ کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کے لیے 26 دسمبر کو بھی عام تعطیل کا اعلان کردیا۔
حکومت سندھ کے محکمے سروسز، جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ حکومت سندھ نے کرسمس کے موقع پر صرف مسیحی برادری کے لیے 26 دسمبر کو بھی عام تعطیل کا اعلان کیا ہے ۔نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری، خودمختار اور نیم سرکاری ادارے ، کارپوریشنز اور لوکل کونسل میں چھٹی ہوگی تاہم انتہائی اہم خدمات سے وابستہ افراد اس میں شامل نہیں ہوں گے ۔علاوہ ازیں حکومت نے یوم قائد اعظم اور کرسمس پر عام تعطیل کا بھی نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے۔