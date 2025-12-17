صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس افسر کے خلاف درخواست پرعبوری حکم برقرار

  • کراچی
پولیس افسر کے خلاف درخواست پرعبوری حکم برقرار

ایف آئی اے نے عدالتی احکامات کے برخلاف دوسرا مقدمہ درج کیا،درخواست

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے پولیس حراست میں نوجوان عرفان کی ہلاکت کے مقدمے میں گرفتار پولیس افسر اے ایس آئی عابد شاہ کے خلاف ایف آئی اے کی جانب سے درج نئے مقدمے کے خلاف دائر درخواست پر آئندہ سماعت تک عبوری حکم برقرار رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کردی ہے ۔سندھ ہائی کورٹ میں ملزم پولیس افسر کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے موقع پر مدعی مقدمہ کے وکیل کے معاون عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ سینئر وکیل والد کی ناساز طبیعت کے باعث پیش نہیں ہوسکے ۔ دوران سماعت پراسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ ملزم نے عدالت سے حکم امتناع حاصل کررکھا ہے جس کے باعث ایف آئی اے ٹرائل کورٹ میں چالان پیش نہیں کرسکتی۔ اس پر وکیل صفائی عامر منصوب ایڈووکیٹ نے موقف اپنایا کہ پہلی ایف آئی آر منسوخ کرکے نئے مقدمے میں چالان پیش کیا جاسکتا ہے ۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد آئندہ سماعت تک عبوری حکم برقرار رکھنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 14 جنوری 2026 تک ملتوی کردی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق ایک ہی واقعے پر ایک سے زائد مقدمات درج نہیں کیے جاسکتے جبکہ ایف آئی اے نے عدالتی احکامات کے برخلاف دوسرا مقدمہ درج کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کرسمس اور سردیوں کی تعطیلات، جھولوں اور تفریحی سازو سامان کی چیکنگ کا حکم

تاریخی اور مذہبی عمارات کی حفاظت باشعور قوموں کی پہچان : کمشنر

ضلعی تنازعات حل کمیٹی کا اجلاس، 15 کیسز کی سماعت کی گئی

سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کی 11 ویں برسی پردعائیہ تقریب

طلباء اور طالبات کیلئے ہنگامی صورتحال پر قابو پانے کی مشق

ٹرین حادثے میں شہید اہلکاروں کی پولیس لائن میں نماز جنازہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر