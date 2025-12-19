صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیوکراچی میں ایم کیو ایم پاکستان عہدیدار کے قتل کا مقدمہ درج

  • کراچی
نیوکراچی میں ایم کیو ایم پاکستان عہدیدار کے قتل کا مقدمہ درج

کراچی(اسٹاف رپورٹر)نیوکراچی بلال کالونی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے عہدیدار کے قتل کا معاملہ۔۔

 ،پولیس نے مقتول حاجی شہزاد کے بھائی راشد کی مدعیت میں دو نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ۔ مدعی مقدمہ کا کہنا ہے کہ وہ گھر سے باہر تھا کہ اطلاع ملی کہ بھائی کو گولی لگی ہے ۔ میری اہلیہ نے فون کرکے بتایا کہ آپ گھر آجائیں شہزاد کو گولی لگی ہے۔ اسپتال پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ موٹرسائیکل سوار دو ملزمان تھے ۔ملزمان نے چادریں اورھ رکھی تھی اور منہ ڈھانپ رکھے تھے ۔ میرے بھائی کو کمر کی جانب سے گولی لگی تھی۔مجھے سارا واقعہ اسپتال پہنچنے پر لوگوں سے معلوم ہوا۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹریفک دبائو:ریلوے سٹیشن کے اطراف2نئی سڑکیں بنانیکا فیصلہ

ناصر باغ دی بیرکس میوزیم میں فن پاروں کی نمائش

داتا دربار کے باہر سے تجاوزات ، عارضی سٹرکچر مسمار

ہائیکورٹ بار اور لاہور بار کے الیکشن میں بھی کامیاب ہونگے :احسن بھون

گورنر سے نیدر لینڈ زکے سفیر کی ملاقات

ایل ڈی اے ایونیو ون واگزار پلاٹ متاثرین میں تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ