صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیفنس میں موبائل فون کی دکان لوٹنے کی فوٹیج سامنے آگئی

  • کراچی
ڈیفنس میں موبائل فون کی دکان لوٹنے کی فوٹیج سامنے آگئی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)درخشاں کے علاقے ڈیفنس بدر کمرشل میں گزشتہ رات موبائل فون کی دکان میں ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا، جہاں 4 مسلح ملزمان نے دکان میں داخل ہو کر اسلحے کے زور پر مالک اور عملے کو یرغمال بنایا۔

ملزمان نے دکان کے مالک کو پستول کے بٹ مار کر زخمی کیا، جبکہ دکان سے 38 قیمتی موبائل فونز، 80 ہزار روپے نقدی اور ڈی وی آر کیمرہ لوٹ کر فرار ہو گئے ۔ ڈکیتی کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں ملزمان کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ۔ ایس پی ساؤتھ مہزورعلی کے مطابق پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے فوری کارروائی کرتے دو ملزمان کو گرفتار کیا ملزمان کی شناخت حارث ، ایان علی ، واجد اور نعمان غفار کے نام سے ہوئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

شام4سے7 گنے کی ٹرالیوں کا شہر میں داخلہ بند

بھارت میں مسلم خاتون کا نقاب کھینچنے کیخلاف احتجاج ریلی

موضع احمد آباد میں نو تعمیر شدہ مکان کی افتتاحی تقریب

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ

میانوالی :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت عوام کو معیاری اشیاء کی فراہمی

مختلف علاقوں میں کروڑوں روپے ہتھیانے کے مقدمات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل