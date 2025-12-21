تحفظ دینی مدارس کانفرنس کی تیاریاں مکمل
کراچی(این این آئی)جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اتوار (آج) کو لیاری میں تحفظ دینی مدارس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔
ترجمان جے یو آئی سمیع سواتی کے مطابق مولوی عثمان پارک لیاری میں تحفظ دینی مدارس کانفرنس کی تیاریاں مکمل کرلی گئی ہیں، تحفظ دینی مدارس کانفرنس میں وفاق المدارس العربیہ کے صدر مفتی محمد تقی عثمانی بھی خصوصی شرکت کریں گے ۔جے یو آئی سربراہ 22 دسمبر کو کراچی میں اتحادِ امت سیمینار جبکہ 23 دسمبر کو لاڑکانہ میں جامعہ اشاعت القرآن والحدیث کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔