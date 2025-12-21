صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مولانا ابوالخیر85سال کی عمر میں انتقال کرگئے

  • کراچی
مولانا ابوالخیر85سال کی عمر میں انتقال کرگئے

کراچی(اسٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی کے دیرینہ رکن مولانا ابوالخیر ہفتہ کو 85سال کی عمر میں انتقال کرگئے۔ مرحوم بنگلہ دیش کے سابق امیر پروفیسر غلام اعظم کے پاکستان میں دست راست تھے۔۔۔

 جبکہ انہوں نے مشرقی پاکستان سے ہجرت کرکے آنے والے خاص طور پر بنگالی برادری میں دوعوت و تربیت اور ان تک تحریک کا پیغام پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا۔مرحوم کا پورا خاندان اقامت دین کی تحریک سے وابستہ ہے ۔ بڑے صاحبزادے ہارون رشید کو صوبائی دفتر کے لیے وقف کردیا تھا۔جن کا چند سال قبل کرونا میں انتقال ہوگیا تھاجبکہ باقی سوگواران میں چار صاحبزادگان مامون الرشید، فضل الرحمان، یوسف ابوالخیر، یونس، چار بیٹیاں اور بیوہ شامل ہیں۔نمازہ جنازہ بیٹے یوسف ابو الخیر کی اقتدا میں اورنگی ٹاؤن میں ادا کی گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

یوای ٹی :عالمی رومی واقبال کانفرنس 2025اختتام پذیر

سرکاری ہسپتالوں کی ضروریات پوری کی جا رہیں:وزیر خزانہ

وزیر ہاؤسنگ کاداتادربار و بھاٹی چوک توسیعی منصوبے کادورہ

ہائیکورٹ :موسم سرما کی تعطیلات کا روسٹر جاری

ڈکی بھائی کی سپرداری کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی

عام آدمی کو ریلیف انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، ڈی سی قصور

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل