اورنگی ٹاؤن میں گھریلو تنازع پر شوہر کے قتل کی ملزمہ کی ضمانت منظور
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج غربی نے اورنگی ٹاؤن میں گھریلو تنازع پر شوہر کے قتل کے مقدمے میں ملزمہ نورالعمائمہ کی درخواستِ ضمانت پر فیصلہ سناتے ہوئے 75 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کرلی۔
ملزمہ نورالعمائمہ کے خلاف اورنگی ٹاؤن میں شوہر کے قتل کا مقدمہ تھانہ اقبال مارکیٹ میں درج کیا گیا تھا۔ استغاثہ نے مؤقف اختیار کیا کہ واقعہ اکتوبر میں پیش آیا، جہاں مقتول محمد حسین اور ملزمہ کے درمیان عدالت میں خلع کا مقدمہ زیرِ سماعت تھا۔ استغاثہ کے مطابق مقتول محمد حسین رات کے وقت اپنے ایک دوست کے ہمراہ سسرال کی دیوار پھلانگ کر داخل ہوا اور ملزمہ پر فائرنگ کی۔ استغاثہ کا کہنا تھا کہ ملزمہ نے جوابی فائرنگ کی جس سے مقتول زخمی ہوا بعد ازاں ملزمہ نے چھری سے مقتول پر وار کیے ۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد ملزمہ نورالعمائمہ کی درخواستِ ضمانت منظور کرتے ہوئے 75 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم دے دیا۔