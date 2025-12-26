مسلح افراد 26لاکھ روپے مالیت کے 13مویشی چھین کر لے گئے
کراچی (این این آئی)بھینس کالونی میں مسلح افراد باڑے سے لاکھوں مالیت کے 13 جانور چھین کر لے گئے ۔تفصیلات کے مطابق کیٹل فارم کے مالک شبیر احمد نے سکھن پولیس کو اپنے ساتھ پیش آئی واردات کے حوالے سے تحریری درخواست جمع کروادی ہے ۔۔
درخواست گزار کے مطابق بھینس کالونی روڈ نمبر 10 نزد شہریار ٹاون میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب 6 نامعلوم مسلح افراد باڑے میں داخل ہوئے اور اسلحہ کے زور پر ان کے بھتیجے جاوید اور ملازمین ولی محمد سمیت دیگر موجود افراد کو یرغمال بنالیا۔تاجر کے مطابق ملزمان باڑے سے 13 بچھڑے کھول کر اپنے ساتھ لائی گئی گاڑی میں لاد کر فرارہوگئے ۔ بچھڑوں کی مالیت 26 لاکھ سے زائد ہے ۔