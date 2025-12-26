صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محراب پور:سدھوجا تھانے کے لاک اپ سے ملزم فرار

محراب پور(نمائندہ دنیا)سدھوجا پولیس حوالات سے ملزم فرار ہوگیا، ذرائع کے مطابق نوشہرو فیروز پولیس نے ایک کارروائی میں ارشاد عرف ارشو لونڈ کو گرفتار کرکے حوالے کیا تھا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ ہیڈ محرر نادر کھوسو کو مبینہ غفلت پر معطل کر دیا گیا ہے

