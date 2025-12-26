صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر کا مجاہد گراؤنڈ کا ہنگامی دورہ

  • کراچی
کراچی(آئی این پی)چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر نے ناظم آباد نمبر 01 یونین کمیٹی نمبر 05 میں واقع مجاہد گراؤنڈ کا اچانک اور۔۔۔

 تفصیلی دورہ کیا، جہاں انہوں نے جاری تعمیراتی و ترقیاتی کاموں کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔دورے کے دوران چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر کو متعلقہ حکام نے گراؤنڈ میں جاری تعمیراتی مراحل، سہولیات اور تکمیلی کاموں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ چیئرمین سید محمد مظفر نے اس موقع پر موجود افسران کو واضح اور دوٹوک ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ تعمیراتی کام کی رفتار کو فوری طور پر مزید تیز کیا جائے اور کسی بھی قسم کی سستی یا غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

