شہید بینظیر بھٹو کی 18ویں برسی کا انعقاد،قرآن خوانی و تعزیتی ریفرنس کراچی 26 دسمبر ، 2025

کراچی (این این آئی)معاونِ خصوصی وزیرِ اعلی سندھ برائے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ و دیہی ترقی محمد سلیم بلوچ کی جانب سے محمد سلیم بلوچ ہاس ملیر میں دخترِ مشرق شہید بینظیر بھٹو کی 18ویں برسی کے موقع پر قرآن خوانی و فاتحہ خوانی اور تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا گیا ۔۔۔

جس میں پیپلزپارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو، جنرل سیکریٹری سینیٹر وقار مہدی، جنرل سیکرٹری کراچی ڈویژن رف احمد ناگوری، صدر ضلع ملیر و رکنِ سندھ اسمبلی راجہ عبدالرزاق بلوچ، جنرل سیکرٹری ضلع ملیر امداد جوکھیو، صوبائی وزیر و جنرل سیکرٹری شعبہ خواتین کراچی ڈویژن شاہینہ شیر علی، ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، رکنِ قومی اسمبلی سید آغا رفیع اللہ، رکنِ سندھ اسمبلی محمود عالم جاموٹ و دیگر ضلعی عہدیداران، بلدیاتی نمائندگان، ذیلی تنظیموں کے عہدیداران اور جیالوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔