صدر ٹاؤن میں جاری منصوبے سہولتوں کی بہتری کی عملی مثال ، منصور احمد شیخ

  • کراچی
صدر ٹاؤن میں جاری منصوبے سہولتوں کی بہتری کی عملی مثال ، منصور احمد شیخ

کراچی (این این آئی)پی ٹی آئی کراچی کے سینئر نائب صدر و چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ نے کہا ہے کہ صدر ٹاؤن میں جاری ترقیاتی کام اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے ۔۔۔۔

 صدر ٹاؤن کو جدید خطوط پر استوار کر کے اسے کراچی کا دل بنانے کیلئے جامع حکمت عملی کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو بہتر سہولیات میسر آ سکیں۔انہوں نے کہا کہ صدر ٹاؤن میں جاری منصوبے سہولتوں کی بہتری کی عملی مثال ہیں ، سڑکوں کی بحالی، نکاسی آب کے نظام کی بہتری، صفائی ستھرائی، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر بنیادی انفرااسٹرکچر پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ، جس کے مثبت اثرات عوام روزمرہ زندگی میں محسوس کر رہے ہیں۔ عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے متعلقہ محکموں کو متحرک کیا گیا ہے تاکہ شہری مسائل تاخیر کے بغیر حل ہوں۔

 

