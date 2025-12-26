پیپلز پارٹی صرف اعلانات اور دعوے کررہی ،منعم ظفر
17سال گزرنے کے باوجود صنعتوں کو بنیادی سہولتیں تک فراہم نہیں کی گئیںصنعت کاربدامنی، بھتہ خوری اور انفرااسٹرکچر کی تباہی سے شدید پریشان ہیں ،گفتگو
کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا کہ نیو کراچی میں شاہراہ صنعت و تجارت کی تعمیر اور جامعہ کراچی کے طالبہ و طالبات کے لیے پوائنٹس کی بحالی میں تعاون جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئر مینوں کا عوام اور طلبہ کے لیے تحفہ ہے ، جماعت اسلامی عوامی خدمت جاری رکھے گی، دستیاب اختیارات و وسائل کراچی کے عوام پر ہی خرچ کیے جائیں گے اور شہر کی تعمیر و ترقی کا عمل مزید تیز کیا جائے گا۔پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے پاس کراچی کی تعمیر و ترقی، مسائل کے حل اور عوامی ریلیف کے لیے کوئی ٹھوس پلان نہیں، صرف اعلانات اور دعوے کیے جا رہے ہیں۔ 17 سال گزرنے کے باوجود صنعتوں کو بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی گئیں، صنعت کار بدامنی، بھتہ خوری اور انفراسٹرکچر کی تباہی کے باعث شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے بدھ کو ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گلبرگ اور ٹاؤن میونسپل کارپوریشن نارتھ ناظم آباد کے تحت شفیق موڑ تا گودھرا چوک سڑک کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر تے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ ہزاروں صنعتی یونٹس کراچی سے منتقل ہو رہے ہیں، شہریوں کو بنیادی سہولیات میسرنہیں جو سندھ حکومت کی ناکامی و نا اہلی کا واضح ثبوت ہے ۔ بزنس کمیونٹی کو بھتہ خوری، دھمکیوں، پرچیوں اور خوف و ہراس کی فضا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ حکومت اور پولیس اپنی ذمہ داری پوری کرے اور صنعت کاروں و تاجروں کو تحفظ فراہم ۔