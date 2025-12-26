صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیہ ٹاؤن میں گودام کے ضعیف چوکیدار کا سر پر وار کر کے قتل

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر )بلدیہ ٹاؤن چار نمبرکے علاقے میں گودام کے ضعیف چوکیدارکوسوتے میں ڈنڈے کے وارکرکے قتل کردیاگیا۔۔

۔پولیس نے قتل کوذاتی رنجش قرار دیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق بلدیہ ٹاؤن کے علاقے چار نمبر لکڑی کے گودام کے باہر سے ایک شخص کی خون میں لت پت لاش ملی ، اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور جائے وقوعہ سے شواہد اکھٹے کرنے کے بعد لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کی ۔ترجمان کراچی پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت 61 سالہ محمد علی ولد حمید علی کے نام سے کی گئی ، مقتولہ بلدیہ ٹاؤن مدینہ کالونی کا رہائشی اور لکڑی کے گودام میں چوکیداری تھا ۔

 

