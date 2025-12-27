لیاقت آباد میں نقب زنی کی بڑی واردات
کراچی (اسٹاف رپورٹر) لیاقت آباد میں نقب زنی کی بڑی واردات چور گھر کا تالہ توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔
متاثرہ شہری کے مطابق گھر والے شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے کہ اس دوران چور تالہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئے ۔ ملزمان گھر میں موجود لاکھوں روپے مالیت کے سونے کے زیورات، قیمتی اشیاء، ڈھائی ہزار ریال اور 8 لاکھ روپے نقد رقم لے کر فرار ہو گئے ۔واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے مقدمہ سپر مارکیٹ تھانے میں درج کر لیا ہے۔