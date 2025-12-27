صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:آٹا چکی اونرز ایسوسی ایشن نے احتجاج کی دھمکی دیدی

  • کراچی
حیدر آباد:آٹا چکی اونرز ایسوسی ایشن نے احتجاج کی دھمکی دیدی

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)آٹا چکی اونرز سوشل ویلفیئر ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس صدر حاجی محمد میمن کی زیر صدارت ہوا۔۔۔

جس میں محکمہ خوراک سندھ کی جانب سے چکیوں اور رولر ملز کے ساتھ ٹریڈرز کو گندم کوٹے میں شامل کرنے پر حیرت کا اظہار کیا گی اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ رعایتی گندم کے اجرا میں ٹریڈرز کو فوری طور پر علیحدہ کیا جائے ، بصورت دیگر آٹا چکی مالکان احتجاج کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے اور حیدرآباد میں گندم کے مصنوعی بحران اور آٹت کی قلت کی تمام تر ذمہ داری محکمہ خوراک سندھ پر عائد ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گیس کی بندش ،کو ئلے کی مصنوعی تیاری اور ملاوٹ بڑھ گئی ، قیمتوں میں بھی اضافہ

کمشنر کا اجلاس، ڈویژن میں ترقیاتی اور نگرانی کے امور کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا اچانک دورہ

روڈ سیفٹی واک، نوجوانوں کو ٹریفک قوانین سے آگاہی دی گئی

نئی سیاسی پارٹی پاکستان تحریک استحکام قائم کرنیکا اعلان

موٹر سائیکل چوری ، 14 مقدمات میں مطلوب گینگ گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن