صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دینی مدارس پرکسی قسم کی آنچ آنے نہیں دیں گے ، راشد سومرو

  • کراچی
دینی مدارس پرکسی قسم کی آنچ آنے نہیں دیں گے ، راشد سومرو

یہ پاکستانی نظریاتی سرحدوں کے مضبوط محافظ ہیں، سکھر میں کانفرنس سے خطاب

سکھر(بیورو رپورٹ)جمعیت علماء اسلام سندھ کے رہنما علامہ راشد محمود سومرو نے کہا ہے کہ مدارس دینیہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے مضبوط محافظ ہیں اور انہی مدارس کے طفیل آج دین ہر گھر تک پہنچا ہے ۔ مدارس کی آزادی پر کسی بھی قسم کی قدغن یا آنچ برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ ادارے امت کی فکری و دینی بنیادوں کے امین ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جامعہ ارشاد العلوم حمادیہ کنڈو واہن میں منعقدہ تقریبِ ختمِ بخاری و دستارِ فضیلت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا مزیدکہنا تھا کہ مدارس نے ہمیشہ دینِ اسلام کی صحیح تعلیم، اخلاقی تربیت اور معاشرے میں اعتدال و توازن کو فروغ دیا ہے ، اور ہر دور میں دین و ملت کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے ۔تقریب میں صحیح بخاری کی آخری حدیث معروف عالمِ دین سائیں مولانا عبدالحمید مہر نے پڑھائی، جس کے بعد فضلا کی دستار بندی کی گئی۔ کانفرنس سے دیگر جید علمائکرام نے بھی خطاب کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

14 کروڑ لاگت سے 2 روٹس پر 100 الیکٹرک بس شیلٹرز بنانے کی منظوری

پتنگ بازی جاری، پولیس خونی کھیل روکنے میں ناکام

ٹوبہ :بے نظیر نشوونما پروگرام کی کارکردگی کے جائزہ کیلئے اجلاس

ڈسٹرکٹ انوائرمنٹل اپروول کمیٹی کا اجلاس،7درخواستوں کی منظوری

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کاشہر کا دورہ، حکام کو ہدیات جا ری

سی ای او ہیلتھ کا مریم نواز ہیلتھ سینٹرز کا اچانک دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن