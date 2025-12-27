صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دین کواجتماعی ترجیح نہ دینے سے امت مسلمہ زبوں ہوئی، تنظیم اسلامی

  • کراچی
دین کواجتماعی ترجیح نہ دینے سے امت مسلمہ زبوں ہوئی، تنظیم اسلامی

غزہ، فلسطین، کشمیر، روہنگیا، سوڈان میں مسلمانوں پرمظالم کے ہم سب ذمہ دارہم اجتماعی سطح پر اسرائیلی مصنوعات کا موثر بائیکاٹ تک نہیں کر پا رہے ، خطاب

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)امیر تنظیمِ اسلامی پاکستان شجاع الدین شیخ نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امتِ مسلمہ کی زبوں حالی اور پاکستان کے مسائل کی اصل وجہ دین کو اجتماعی ترجیح نہ دینا ہے ، پاکستان کی بقا صرف اور صرف اسلام میں ہے ۔انہوں نے کہا کہ سیمینار کا موضوع دو بنیادی حصوں پر مشتمل ہے ۔امتِ مسلمہ کی حالتِ زار اور نظریہ پاکستان کی عملی تعبیر۔انہوں نے غزہ، فلسطین، کشمیر، روہنگیا اور سوڈان میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان حالات کے ذمہ دار صرف حکمران نہیں بلکہ ہم سب ہیں، کیونکہ ہم امت ہونے کا عملی نمونہ پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔

انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ آج ہم اجتماعی سطح پر اسرائیلی مصنوعات کا موثر بائیکاٹ تک نہیں کر پا رہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں دین شامل نہیں رہا۔ انہوں نے زور دیا کہ فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا اور دین کے نفاذ کے لیے پرامن، منظم اور غیر مسلح جدوجہد ضروری ہے ۔مفتی محمد زبیر نے کہا کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ میں تاخیر کی بنیادی وجہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر دین سے غفلت ہے ، اور اصلاح کا آغاز ہر فرد کو اپنے دائرہ اختیار سے کرنا ہوگا۔سیمینار سے ڈاکٹر معراج الہدی صدیقی، سابق رکن اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی ودیگر نے بھی خطاب کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات:انسداد بیگری مہم، 8 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا

رضوان محمود ڈائریکٹر ایڈمن گوجرانوالہ ڈویلپمنٹ اتھارٹی تعینات

راہوالی کے عوام کو لا وارث نہیں ہونے دینگے :بلال تارڑ

گجرات:7فوڈ پوائنٹس کو ہزاروں روپے جرمانہ ،مضر صحت خوراک تلف

پتنگ بازی پر عائد پابندی بدستور برقرار

آئمہ کرام کو براہ راست وظیفے سے مساجد کا نظام ڈسٹرب ہوگا:زاہد الراشدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن