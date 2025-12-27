گاڑی چھین کر فرار ہونے والا ڈاکو مارا گیا
کراچی (اسٹاف رپورٹر )سچل سے قیمتی گاڑی چھین کر فرار ہونے والا ڈاکو اندرون سندھ میں مارا گیا۔
تفصیلات کے مطابق سچل کے علاقے گلستان جوہر سے پولیس کی گاڑی سے مشابہت رکھنے والے گاڑی میں سوار افراد نے جمعہ کی علی الصبح پوچھ گچھ کے بہانے گاڑی کو روکا اور قیمتی گاڑی چھین کر فرار ہو گئے واقعے کی اطلاع ملتے ہی مختلف ہائی ویز پر ناکہ بندی کر دی گئی تھی ایس ایس پی قمبر حسن سردار نیازی کی سربراہی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بدنامِ زمانہ کار لفٹر ساجد چانڈیو کو پولیس مقابلے میں ہلاک کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کراچی سے چوری شدہ گاڑی لے کر جا رہا تھا کہ پولیس نے تعاقب کیا۔