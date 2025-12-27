صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گاڑی چھین کر فرار ہونے والا ڈاکو مارا گیا

  • کراچی
گاڑی چھین کر فرار ہونے والا ڈاکو مارا گیا

کراچی (اسٹاف رپورٹر )سچل سے قیمتی گاڑی چھین کر فرار ہونے والا ڈاکو اندرون سندھ میں مارا گیا۔

تفصیلات کے مطابق سچل کے علاقے گلستان جوہر سے پولیس کی گاڑی سے مشابہت رکھنے والے گاڑی میں سوار افراد نے جمعہ کی علی الصبح پوچھ گچھ کے بہانے گاڑی کو روکا اور قیمتی گاڑی چھین کر فرار ہو گئے واقعے کی اطلاع ملتے ہی مختلف ہائی ویز پر ناکہ بندی کر دی گئی تھی ایس ایس پی قمبر حسن سردار نیازی کی سربراہی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بدنامِ زمانہ کار لفٹر ساجد چانڈیو کو پولیس مقابلے میں ہلاک کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کراچی سے چوری شدہ گاڑی لے کر جا رہا تھا کہ پولیس نے تعاقب کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات:انسداد بیگری مہم، 8 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا

رضوان محمود ڈائریکٹر ایڈمن گوجرانوالہ ڈویلپمنٹ اتھارٹی تعینات

راہوالی کے عوام کو لا وارث نہیں ہونے دینگے :بلال تارڑ

گجرات:7فوڈ پوائنٹس کو ہزاروں روپے جرمانہ ،مضر صحت خوراک تلف

پتنگ بازی پر عائد پابندی بدستور برقرار

آئمہ کرام کو براہ راست وظیفے سے مساجد کا نظام ڈسٹرب ہوگا:زاہد الراشدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن