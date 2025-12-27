صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رکزی مسلم لیگ شفا سہولت کارڈ آج جاری کرے گی

  • کراچی
رکزی مسلم لیگ شفا سہولت کارڈ آج جاری کرے گی

مکراچی (این این آئی)مرکزی مسلم لیگ ہاؤس کراچی میں اسپیشل پرسنز کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں شہر بھر سے گونگے ، بہرے اور دیگر اسپیشل پرسنز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

اجلاس میں ڈیف امور کے ذمہ دار احسن ارشد، مرکزی مسلم لیگ سندھ کے صدر فیصل ندیم، کراچی کے صدر احمد ندیم اعوان سمیت دیگر رہنماں نے شرکت کی۔ مرکزی مسلم لیگ سندھ کے صدر فیصل ندیم نے کہا کہ اسپیشل پرسنز معاشرے کا باوقار، اہم اور قابل احترام طبقہ ہیں، جو سہولتیں ایک عام شہری کا بنیادی حق ہیں، وہی حقوق اسپیشل پرسنز کے بھی ہیں بلکہ وہ خصوصی توجہ اور سرپرستی کے زیادہ مستحق ہیں۔دنیا بھر میں ترقی یافتہ ممالک اسپیشل پرسنز کو بہتر سے بہترین سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔27 دسمبر کو مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے اسپیشل پرسنز کے لیے شفا سہولت کارڈ جاری کیے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اڑان پاکستان کے تحت ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دیا جائیگا :احسن اقبال

بینظیر بھٹو نے آمریت، جبر کیخلاف بے خوف جدوجہد کی ،فیصل راٹھور

بی آئی ایس پی سے کروڑوں مستحق خواتین کو شناخت ملی ،روبینہ خالد

جدید کنونش،ایکسپو سینٹر کی تعمیر کیلئے کام تیز کیا جائے ، رندھاوا

پی ٹی آئی مذاکرات کیلئے سنجیدہ ہی نہیں ،امیر مقام

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری ، درخواستوں پر فوری احکامات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن