ضلع کیماڑی نے سال 2025 کے اعداد وشمار جاری کردیے

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ضلع کیماڑی پولیس نے سال 2025 کے اعداد و شمار جاری کردئیے ۔سال 2025 میں مجموعی طور پر 2150 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا گیا، قتل و اقدام قتل میں ملوث 53 ملزمان گرفتار ہوئے۔۔۔

 ایس ایس پی کیماڑی امجد شیخ کے مطابق قتل و اقدام قتل میں ملوث ملزمان سے اسلحہ اور خنجر برآمد کیے گئے ، اسٹریٹ کرائم میں ملوث 704 ملزمان کو گرفتار کیا گیا،ملزمان سے اسلحہ 646 پستول بمعہ گولیاں اور رائفلیں برآمد کی گئیں،منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے 773 ملزمان کو گرفتار کیا،ملزمان سے بھاری مقدار میں کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کی گئی، 577 کلو چرس، 40 کلو آئس، 11 کلو ہیروئن، 10 کلو افیم، 8.5 کلو تنزانیہ کرسٹال، 7 کلو سے زائد ویڈ اور 506 غیر ملکی شراب کی بوتلیں برآمد کی گئی۔

 

