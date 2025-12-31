صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئے سال کی خوشی میں ہوائی فائرنگ جرم، مقدمات درج ہونگے

  • کراچی
نئے سال کی خوشی میں ہوائی فائرنگ جرم، مقدمات درج ہونگے

اقدام قتل کی دفعات لگائی جائیں گی، حیدر آباد، میرپور خاص پولیس کو احکامات جارینشے میں دھت ہوکر باہر نکلنے ، ون وھیلنگ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی

حیدر آباد، میرپور خاص (بیورو رپورٹ)نئے سال کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرنا جرم ہوگا، ایس ایس پی حیدر آباد اور میرپورخاص کی جانب سے تمام پولیس افسران کو سال نو کے موقع پر ہوائی فائرنگ اور ون وھیلنگ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کے احکامات جاری کردیے گئے ہیں، سال نو کے موقع پر ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف سخت قانون کے تحت مقدمات درج کئے جائیں گے ، اس سے متعلق پولیس کو خصوصی احکامات جاری کئے گئے ہیں کہ ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جائیں۔

جبکہ نشے میں دھت ہوکر باہر نکلنے والوں اور ون وھیلنگ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور مقدمات درج کیے جائیں گے ۔ اس ضمن میں پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے ، سال نو پر حیدر آباد، میرپور خاص سمیت دیگر شہروں کی پولیس کی جانب سے عوام الناس سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ نئے سال کی خوشیاں ضرور منائیں، لیکن ہوائی فائرنگ اور دوسرے غیر قانونی اقدامات سے گریز کریں، ہماری دعا ہے کہ آنے والا نیا سال امن، خوشحالی کا پیغام لائے ، عوام بھی نئے سال کی بہتری، امن اور ملک و قوم کے بہتر مستقبل کے لیے دعا کریں۔ سال نو کی آمد پر اپنے گھروں میں رہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ خوشیاں منائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

لودھراں میں ہاکی سٹیڈیم کیلئے منصوبہ تیار کرنے کا حکم

زکریا یونیورسٹی، گاڑیوں کیلئے پٹرول سپلائی بند

نامزد سمیت نامعلوم ملزموں نے 2لڑکیاں اغوا کرلیں

ڈاکو دو شہریوں سے نقدی اور دوموبائل فون چھین کر فرار

مختلف ٹریفک حادثات میں سات افراد زخمی ہوگئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر