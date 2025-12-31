مختلف ٹریفک حادثات،بچی سمیت4افراد جاں بحق، 5 زخمی
گڈاپ سٹی میں ہائی ایس وین اور ٹرالر کے تصادم میں بچی سمیت 2 افراد ہلاک ناظم آباد میں راہگیر ،کورنگی سنگر چورنگی پر موٹرسائیکل سوار جاں بحق، ڈرائیور فرار
کراچی(اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) شہر قائد میں مختلف ٹریفک حادثات میں بچی سمیت 4 افراد جاں بحق جبکہ 2 بچیوں سمیت 5 افراد زخمی ہوگئے ہیں۔تفصیلات کے مطابق گڈاپ سٹی میں ٹریفک حادثہ ہائی ایس وین اور ٹرالر کے درمیان ہوا۔ہیڈر محرر غلام عمیر نے بتایا کہ گڈاپ سٹی تھانہ کی حدود میں کراچی سے حیدرآباد جانے والے روڈ نزد کاٹھوڑ پل ملک اقبال ہوٹل ایم نائن موٹروے پر ہائی ایکس وین اور ٹرالر کے درمیان تصادم ہوگیا۔حادثہ میں بچی سمیت 2 افراد جاں بحق اور 5 افراد زخمی ہوگئے ۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 9 سالہ ناہید دختر محمد نوید اور 55 سالہ خلیل احمد کے ناموں سے ہوئی جبکہ زخمیوں میں7 سالہ نوشین ، 20 سالہ حسن ،55 سالہ محمد داؤد ، 7 سالہ مریم اور 26 سالہ امبرین زوجہ شامل ہیں۔ترجمان نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس ساؤتھ زون کے مطابق موٹروے ایم-9 پر کاٹھور کے قریب ٹریفک حادثہ میں ہائی ایس وین نے پیچھے سے ٹریلر کو ٹکر ماری۔ حادثہ وین ڈرائیور کی غفلت و لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ حادثے کے بعد دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور فرار ہو گئے ۔ ادھر ناظم آباد پٹرول پمپ کے قریب ٹریفک حادثے میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق ہوگیا ۔علاوہ ازیں کورنگی سنگر چورنگی کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہوگیا۔