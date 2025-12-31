صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی بال رومز چلانے کیخلاف درخواست ، ایس بی سی اے اور بلڈر کو نوٹس

  • کراچی
غیر قانونی بال رومز چلانے کیخلاف درخواست ، ایس بی سی اے اور بلڈر کو نوٹس

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے غیر قانونی بال رومز چلانے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کرتے ہوئے بلڈر، ایس بی سی اے اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ۔

 عدالت نے فریقین سے 27 جنوری کو جواب جمع کروانے کا حکم  دیا ۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ ایف بی ایریامیں 600 گز کے پلاٹ پر گراونڈ پلس فائیو عمارت تعمیر کی گئی ہے، ایس بی سی اے کی ملی بھگت سے پانچ منزلہ عمارت میں پانچ غیر قانونی بال رومز چلائے جا رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

لودھراں میں ہاکی سٹیڈیم کیلئے منصوبہ تیار کرنے کا حکم

زکریا یونیورسٹی، گاڑیوں کیلئے پٹرول سپلائی بند

نامزد سمیت نامعلوم ملزموں نے 2لڑکیاں اغوا کرلیں

ڈاکو دو شہریوں سے نقدی اور دوموبائل فون چھین کر فرار

مختلف ٹریفک حادثات میں سات افراد زخمی ہوگئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر