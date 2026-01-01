صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثات میں غیر ملکی طالب علم سمیت 3 جاں بحق، 11 زخمی

  • کراچی
ٹریفک حادثات میں غیر ملکی طالب علم سمیت 3 جاں بحق، 11 زخمی

سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ (بیورو رپورٹ) پنوعاقل سانگی کے قریب قومی شاہراہ پر تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے نامعلوم شخص جاں بحق ہوگیا، جس کی میت کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے تعلقہ اسپتال پنوعاقل منتقل، بعد ازاں قانونی کارروائی کے بعد مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔

لاڑکانہ کے قریب ہائی وے پر ٹرک اور موٹرسائیکل میں ٹکر کے نتیجے میں گاؤں رتوکوٹ کی رہائشی 50 سالہ رفیقہ خاتون جاگیرانی، نوجوان عبدالجبار جاگیرانی اور خاتون سمیت 3 افراد شدید زخمی ہوگئے ۔ زخمی خاتون رفیقہ جاگیرانی زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ ٹرک ڈرائیور فرار ہوگیا۔ تھانہ کڈھر کی حدود میں کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار غیر ملکی طالب علم جاں بحق، دوسرا زخمی ہوگیا۔ جاں بحق ہونے والے طالب علم کی شناخت حنان عمر، سکنہ اردن جبکہ زخمی کی شناخت محمد، سکنہ فلسطین کے طور پر ہوئی۔ دونوں جامشورو یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے اور اپنے ایک دوست سے ملاقات کے لیے جام شورو سے موٹر سائیکل پر نواب شاہ قائد عوام یونیورسٹی آ رہے تھے کہ راستے میں حادثہ پیش آگیا۔ قومی شاہراہ قاضی احمد کے مقام پر تیز رفتار مسافر بس الٹنے سے 8 سے زائد مسافر خواتین اور بچے شدید زخمی ہوگئے ، جن کو نازک حالت میں تحصیل اسپتال قاضی احمد منتقل کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پنجاب سمال انڈسٹریز کٹلری فیکٹریوں کی تعمیر کیلئے تعاون پر تیا ر

ڈپٹی کمشنر نے لدھیوالہ وڑائچ میں لیڈیز پارک کا افتتاح کر دیا

ڈسکہ وزیرآ باد روڈ ،ناقص مٹیریل سے تیار پلیاں ٹوٹنے لگیں

صوبائی وزیر شافع حسین سے امتیاز کوثر اور میاں غلام محی الدین کی ملاقات

مرکزی مسلم لیگ کے یونین کونسلوں میں نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری

گجرات جمخانہ ، بیڈمنٹن کورٹ کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن