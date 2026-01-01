صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد :سال کے آخری روز تالا توڑ گروہ نے 3 دکانیں لوٹ لیں

  • کراچی
حیدر آباد :سال کے آخری روز تالا توڑ گروہ نے 3 دکانیں لوٹ لیں

چور پونے 2 کروڑ مالیت کا سامان، نقدی لے گئے ،تاجروں کا احتجاج، کاروبار بند کر دیا ایس ایس پی کی چوروں کی گرفتاری، سامان برآمدگی کیلئے خصوصی ٹیمیں بنانے کی ہدایت

حیدر آباد (بیورو رپورٹ) حیدرآباد کے مصروف تجارتی مرکز صدر بوہری بازار میں سال کے آخری روز تالا توڑ گروہ نے بڑی چوری کی واردات کرتے ہوئے 3 پینٹ شاپس کا صفایا کر دیا۔ چور رات کی تاریکی میں دکانوں کے تالے توڑ کر تقریبا ًپونے دو کروڑ روپے مالیت کا قیمتی سامان اور نقدی لے کر باآسانی فرار ہو گئے ۔ چوری کی واردات کا علم صبح دکانیں کھلنے پر ہوا، جس کے بعد صدر بازار کے تاجروں میں شدید غم و غصہ پھیل گیا۔ واقعہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تاجروں نے جزوی طور پر کاروبار بند کر دیا اور پولیس کی ناقص کارکردگی کے خلاف نعرے بازی کی۔واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو صدر بوہری بازار پہنچ گئے ، جہاں انہوں نے متاثرہ تاجروں سے ملاقات کی اور واقعہ کی تفصیلات معلوم کیں۔ ایس ایس پی نے پولیس افسران کو فوری طور پر چوروں کی گرفتاری اور چوری شدہ سامان کی برآمدگی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ تاجروں نے مطالبہ کیا کہ صدر بازار جیسے حساس اور مصروف تجارتی علاقے میں رات کے اوقات میں گشت بڑھایا جائے اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے موثر نگرانی کو یقینی بنایا جائے تاکہ آئندہ اس قسم کی وارداتوں کا سدباب ہو سکے ۔پولیس کا کہنا ہے کہ مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے اور جلد ملزموں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دعا ہے ، سال نو میں ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ ہو : گورنر

وزیر ہاؤسنگ کا ٹیکسالی روڈ پلازے کی تعمیراتی سائٹ کا دورہ

غیر ترقیاتی بجٹ کا 24 فیصد حصہ تعلیم کیلئے مختص : وزیر تعلیم

ڈپٹی کمشنر قصور کا گرین بیلٹس ، سڑک کنارے نالوں کا معائنہ

فیکٹریوں میں ورکرز کو فائر فائٹنگ کی تربیت دی گئی

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ کی تمام پائلیں مکمل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن