صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاکھوں روپے کی منشیات اور غیرقانونی اسلحہ پکڑا گیا

  • کراچی
لاکھوں روپے کی منشیات اور غیرقانونی اسلحہ پکڑا گیا

کراچی(اسٹاف رپورٹر)لاکھوں روپے مالیت کی منشیات ہیروئن ، کوکین، غیر ملکی شراب ،چرس اور غیر قانونی اسلحہ پکڑا گیا۔ ایس

آئی یو ،سی آئی اے اور ٹاسک فورس کی مشترکہ اہم کارروائی،منشیات کوکین، ہیروئن ، چرس ،غیر ملکی شراب سے بھری بوتلیں اور اسلحہ برآمد،37 غیر ملکی شراب کی بوتلیں، چار کلو چرس، 28 گرام کوکین اور 195 گرام ہیروئن برآمد کی گئی، ملزمان سے اسلحہ پستول اور کلاشن کوف بھی برآمد کی گئی،ملزمان کو بوٹ بیسن کے علاقے سے گرفتار کیا گیا،ملزمان کی شناخت زوہیب، عبدالصمد اور شیر علی کے نام سے ہوئی، ملزمان کے خلاف منشیات اور غیر قانونی اسلحہ کے مقدمات درج کر دیے گئے ،ملزمان کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ حاصل کیا جارہا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دعا ہے ، سال نو میں ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ ہو : گورنر

وزیر ہاؤسنگ کا ٹیکسالی روڈ پلازے کی تعمیراتی سائٹ کا دورہ

غیر ترقیاتی بجٹ کا 24 فیصد حصہ تعلیم کیلئے مختص : وزیر تعلیم

ڈپٹی کمشنر قصور کا گرین بیلٹس ، سڑک کنارے نالوں کا معائنہ

فیکٹریوں میں ورکرز کو فائر فائٹنگ کی تربیت دی گئی

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ کی تمام پائلیں مکمل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن