نارتھ کراچی سے ہوائی فائرنگ میں ملوث پولیس اہلکار گرفتار،اسلحہ برآمد
کراچی(اسٹاف رپورٹر)تھانہ خواجہ اجمیر نگری پولیس کی بروقت کارروائی، ہوائی فائرنگ میں ملوث پولیس اہلکار گرفتارکرلیا۔تھانہ خواجہ اجمیر نگری پولیس نے دورانِ گشت اہم کارروائی کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ میں ملوث ایک پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا۔
پولیس پارٹی گشت پر موجود تھی کہ بمقام پیر بازار گراؤنڈ سیکٹر 4 نارتھ کراچی کے قریب ایک شخص کو ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو قابو کر لیا، جو کہ پولیس میں کانسٹیبل نکلا۔گرفتار ملزم کی شناخت بلال افضل ولد محمد افضل کے نام سے ہوئی۔پولیس نے ملزم کے قبضے سے ایک عدد 30 بور ٹی ٹی پسٹل بمعہ 03 راؤنڈز، ایک عدد موبائل فون برآمد کر لیا۔ملزم کے خلاف ہوائی فائرنگ کے جرم میں مقدمہ الزام نمبر 662/2025 درج کر لیا گیا ۔