صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہوائی فائرنگ میں ملوث ملزم گرفتار

  • کراچی
ہوائی فائرنگ میں ملوث ملزم گرفتار

کراچی ( اسٹاف رپورٹر )خواجہ اجمیر نگری پولیس نے ہوائی فائرنگ میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔

ترجمان سینٹرل پولیس کے مطابق پولیس پارٹی گشت پر موجود تھی کہ بمقام پیر بازار گراؤند سیکٹر 4 نارتھ کراچی کے قریب ایک شخص کو ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو قابو کر لیا۔گرفتار ملزم کی شناخت بلال افضل کے نام سے ہوئی۔پولیس نے ملزم کے قبضے سے ایک پستول بمعہ 3 راؤنڈز، ایک عدد موبائل فون برآمد کر لیا۔ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ٹیکس نادہندگان کو 15ارب کے نوٹسز

نابینا،سپیشل افراد کیلئے بہترین پیکیج لارہے ،صفدر واہگہ

خانیوال میں سوشیو اکنامک منصوبے کے تحت سروے مکمل

ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ کی سربراہی یونین عہدیداروں کاا جلاس

ان پڑھ بچوں کا ایگزٹ ڈیٹا نہ ہونا ایک بڑا المیہ، محمد اشرف

وہاڑی ، چوری کی وارداتوں میں اضافہ، شہری عدم تحفظ کا شکار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن