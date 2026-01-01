صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائٹ ایریا میں بجلی چوروں کیخلاف دوبارہ ٹارگٹڈ کارروائی

  • کراچی
سائٹ ایریا میں بجلی چوروں کیخلاف دوبارہ ٹارگٹڈ کارروائی

کراچی(سٹی ڈیسک)کے الیکٹرک کی جانب سے سائٹ ایریا میں بجلی چوری کیخلاف ایک ہفتے میں دوبارہ ٹارگٹڈ کارروائی کی گئی ہے ۔

ترجمان کے الیکٹرک نے بتایا کہ لوڈشیڈنگ سے مستثنیٰ صنعتی فیڈر سے بجلی چوری کی نشاندہی پر فوری آپریشن کیا گیا، بجلی چوری میں استعمال ہونے والا نیٹ ورک دوبارہ منقطع کردیا گیا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ جدید ڈیٹا مانیٹرنگ سسٹم سے فیڈر پر غیرمعمولی نقصانات سامنے آئے ہیں۔ترجمان نے بتایا کہ کے الیکٹرک عملے کو کارروائی کے دوران مزاحمت اور تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

شاہین چوک انڈر پاس ٹریفک کیلئے کھل گیا ،وزیر داخلہ نے افتتاح کیا

عوامی ایکشن کمیٹی سے کئے معاہدے پر عمل ہوگا ،امیر مقام

از بک سفیر کی چیئرمین سی ڈی اے سے ملاقات ،تعلقات بڑھانے کا عزم

شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے ،آئی جی

سوشل میڈیا کا استعمال احتیاط سے کیا جائے ،طاہر القادری

پمز میں بیت المال کا مستقل فیسلیٹیشن کاؤنٹر دوبارہ فعال کرنیکی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن