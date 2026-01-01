اقلیتی برادری کیلئے 100سولر پاور گھروں کا اعلان
گھر ضلع ملیر کی یونین کونسل چوکنڈی میں ہندو برادری کیلئے تعمیر ہوں گےمنصوبہ جدید، پائیدار اور توانائی کے موثر استعمال پر مبنی رہائشی یونٹس پر مشتمل ہوگا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے شہریوں بالخصوص اقلیتی برادری کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور سہولیات کی فراہمی کی جانب ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے ضلع ملیر کی یونین کونسل چوکنڈی میں ہندو برادری کے مستحق خاندانوں کے لیے 100 سولر پاور گھروں کی تعمیر کا اعلان کیا ہے ، اس منصوبے کا اعلان میئر کراچی کے دورہ ملیر کے دوران کیا گیا جہاں انہوں نے جاری ترقیاتی منصوبوں اور شہری سطح پر عوامی فلاح کے اقدامات کا جائزہ لیا،میئر کراچی اس موقع پر پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور مقامی نمائندوں کے ہمراہ تھے ، انہوں نے علاقہ مکینوں سے براہِ راست ملاقات کی اور مجوزہ ہاؤسنگ منصوبے سمیت دیگر ترقیاتی اسکیموں سے آگاہ کیا، یہ منصوبہ جدید، پائیدار اور توانائی کے مؤثر استعمال پر مبنی رہائشی یونٹس پر مشتمل ہوگا جن میں سولر پاور سسٹمز نصب کیے جائیں گے تاکہ مستفید ہونے والے خاندانوں کی رہائشی اور توانائی کی ضروریات پوری کی جا سکیں،علاقہ مکینوں سے گفتگو کرتے ہوئے میئر نے کہا کہ آئندہ برس کراچی کے لیے فنڈز میں اضافہ کیا جائے گا اور شہر کے انفرااسٹرکچر کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کے لیے متعدد میگا منصوبے شروع کیے جائیں گے جن میں سڑکیں، عوامی سہولیات، یوٹیلٹیز اور شہری انفراسٹرکچر شامل ہیں، پیپلز پارٹی کی مسلسل عوامی خدمت نے سیاسی پروپیگنڈے اور بے بنیاد تنقید کے مقابلے میں پارٹی کی استقامت اور سنجیدگی کو ثابت کیا ہے ،یہ شہر ہمیشہ بھٹو کا رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔