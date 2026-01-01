صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی مزاحمت پر 91شہری قتل ،15ڈاکو شہریوں کے تشدد سے ہلاک

  • کراچی
ڈکیتی مزاحمت پر 91شہری قتل ،15ڈاکو شہریوں کے تشدد سے ہلاک

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)چھیپا فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ڈکیتی مزاحمت پر رواں سال اب تک 91 شہری قتل ہو چکے ہیں جبکہ 15 ڈاکو شہریوں کے تشدد سے ہلاک اور 35زخمی ہوئے ۔

ترجمان چھیپا فاؤنڈیشن کے مطابق رواں برس فائرنگ کے مختلف واقعات میں 419 افراد جاں بحق ہوئے جن میں 362 مرد، 34 خواتین، 15 بچے اور 8 بچیاں شامل ہیں۔ فائرنگ کے مختلف واقعات میں زخمی ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1659 ہے جن میں 1383 مرد، 160 خواتین، 83 بچے اور 33 بچیاں شامل ہیں۔ترجمان چھیپا فاؤنڈیشن کے مطابق رواں سال مختلف واقعات میں 23 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوئیں جن میں 13 مرد، 7 خواتین، 2 بچے اور 1 بچی شامل ہیں، بحیثیت مجموعی 5 بوری بند لاشیں ملیں جن میں 3 مرد، 1 خاتون اور 1 بچی شامل ہے جبکہ چھریوں کے وار سے 46 افراد قتل ہوئے جن میں 36 مرد اور 10 خواتین شامل ہیں۔خودکشی کے واقعات میں 123 افراد زندگی سے محروم ہوگئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن