صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوابشاہ:قدرتی آفات سے نمٹنے کیلئے مشق کرنے کا فیصلہ

  • کراچی
نوابشاہ:قدرتی آفات سے نمٹنے کیلئے مشق کرنے کا فیصلہ

نوابشاہ (بیورو رپورٹ)ڈپٹی کمشنر عبدالصمد نظامانی کی زیرِ صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں ڈزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ہدایات پر۔۔

 قدرتی آفات سے نمٹنے کے حوالے سے متعلقہ محکموں کے ہمراہ ایمرجنسی مشق کی جائے گی، جس میں کسی بھی ہنگامی صورتحال یا قدرتی آفات کے دوران ریسکیو 1122، محکمہ صحت،پولیس اور دیگر متعلقہ محکموں کی جانب سے دستیاب وسائل، افرادی قوت اور آلات کا جائزہ لیا جائے گا تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوری کارروائی کے لیے رابطہ نظام کو فعال رکھا جاسکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

محکمہ ایکسائز کی کارروائی غیر رجسٹرڈ اور ٹیکس نادہندہ گاڑیوں کو تحویل میں لے لیا گیا

ناقص صفائی پر اظہار برہمی کوڑا پوائنٹس کلیئر کرنے کا حکم

کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے ،حل کے احکامات

ماحولیاتی چیلنجز پر ہر فرد کو درخت ضرور لگانے ہونگے ، اشفاق نذر

ایف بی آر کی ہراسمنٹ قبول نہیں: ڈاکٹرمیاںزاہد محمود

منشیات فروش گرفتار 200لٹرولائتی شراب برآمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان