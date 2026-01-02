صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم کیو ایم پاکستان تمام مظلوم قومیتوں کی آواز ہے ،حیدر عباس رضوی

  • کراچی
ایم کیو ایم پاکستان تمام مظلوم قومیتوں کی آواز ہے ،حیدر عباس رضوی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکز بہادر آباد پر تحریک انقلاب صوبہ ہزارہ کے مرکزی چیئرمین سید مصدق شاہ کی۔۔۔

 سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح وفد نے ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنماؤں حیدر عباس رضوی، اشرف علی، انچارج مرکزی سوشل میڈیا صبحین غوری اور مرکزی رکن متحدہ آرگنائزنگ کمیٹی وسیم ترک سے ملاقات کی۔ اس موقع پر حیدر عباس رضوی نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان ملک کی تمام مظلوم قومیتوں کی آواز ہے اور ہم ہزارہ کے غیور عوام کی جدوجہد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الیکٹرک بسوں کے 21روٹس مکمل فنکشنل کر دئیے ،سی ڈی اے

مری میں نیو ایئر نائٹ پر سیاحوں کیلئے مثا لی انتظامات کیے گئے

آ ئی جی اسلام آبادکی نیو ایئر نا ئٹ پر ڈیوٹی دینے والے جوانوں کو شاباش

سی ٹی او راولپنڈی کا نیو ایئر نائٹ پر بہترین ڈیوٹی انجام دینے والے ٹریفک سٹاف کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان

قائداعظمؒ نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھا یا ، ذوالفقار چیمہ

کری روڈ پر زیرتعمیر دانش سکول تکمیل کے مراحل میں داخل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان