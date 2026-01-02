صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرسید اور مہران یونیورسٹی کے اشتراک سے آٹھویں بین الاقوامی کانفرنس

  • کراچی
سرسید اور مہران یونیورسٹی کے اشتراک سے آٹھویں بین الاقوامی کانفرنس

کراچی (سٹی ڈیسک)سرسید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اشتراک سے آٹھویں کثیر الموضوعاتی بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد ہوا ۔۔۔

جس میں پائیدار آئی سی ٹی انفرااسٹرکچرکیلئے آرٹیفیشل انٹیلی جنس سے متعلقہ ایجادات کو اجاگر کیا گیا۔ سرسید یونیورسٹی کے چانسلر اکبر علی ے ٹیکنالوجی کے فروغ کیلئے اکیڈمی اور صنعت کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مذکورہ کانفرنس ابھرتی ٹیکنالوجیز اور پائیدار مستقبل کو فروغ دینے کے حوالے سے محققین اور پیشہ ور افراد کی صلاحیتوں کے بارے میں اظہار کا بہترین ذریعہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا کا صنعتی یونٹس کیخلاف کریک ڈاؤن ، ڈرینج لائنز میں پانی ڈالنے والوں کو نوٹس کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیر صدارت جائزہ اجلاس کا انعقاد

ٹو بہ :عوامی ریونیو کھلی کچہری کا انعقاد، ضروری احکامات جاری

شہریوں کے ریونیو سے متعلقہ مسائل کا حل ترجیح :علی اکبربھنڈر

اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کا بھی عوامی ریونیو خدمت کچہری کا انعقاد

ایف ڈی اے کے ریٹائرڈ افسر کے اعزاز میںالوداعی تقریب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان