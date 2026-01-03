صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرو فیروز:گزشتہ سال 87 مقابلے، 9 ڈاکو ہلاک، 63 گرفتار

  • کراچی
نوشہرو فیروز:گزشتہ سال 87 مقابلے، 9 ڈاکو ہلاک، 63 گرفتار

2اہلکار بھی شہید، ڈاکوؤں سے 141 تولہ سونا برآمد، 32 گینگز کا خاتمہ کیا گیاملزمان سے 78 لاکھ روپے ، راکٹ، 2جی 3 رائفلز ودیگر اسلحہ ملا، پولیس رپورٹ

پڈعیدن (نمائندہ دنیا)ایس ایس پی آفس نے سال 2025 کی کار کردگی رپورٹ جاری کردی،جس کے تحت 87 پولیس مقابلوں میں 9 ڈاکو ہلاک اور 63 زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ،ان مقابلوں میں 2 پولیس اہلکاروں نے بھی جام شہادت نوش کیا، جبکہ ملزمان سے 141 تولہ مسروقہ سونا بھی ملا، پولیس کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق سنگین وارداتوں میں ملوث 32 گینگ کا خاتمہ کیا گیا، لوٹی گئی 78 لاکھ روپے کی رقم برآمد کی گئی، جبکہ 1راکٹ لانچر، 2 گولے، 2 جی تھری رائفلز،7 کلاشنکوفیں،6 رائفلز، 47 شاٹ گنیں،رپیٹر،46 عدد ریوالور، پستول، 2102 راؤنڈ اور کارتوس برآمد کئے گئے ۔ اس سلسلے میں ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے اغوا میں ملوث ڈاکو رحیم چانڈیو کو گرفتار کر کے ایک عدد کلاشکوف برآمد کی گئی۔

احتساب اور حوصلہ افزائی،ناقص کارکردگی پر 13 پولیس افسران و جوانوں کو ڈسمس فرام سروس کیا گیا، جبکہ متعدد اہلکاروں کو محکمانہ سزائیں دی گئیں۔ بہترین کارکردگی کے اعتراف میں 306 سے زائد افسران و جوانوں کو تعریفی اسناد اور نقد انعامات دیے گئے ۔ ٹریفک پولیس کی کارروائیاں،ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 3810 گاڑیوں کو چالان کیا گیا، جبکہ 20,08,350 روپے جرمانہ سرکاری خزانے میں جمع کروایا گیا۔ ضلع پولیس نوشہروفیروز اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ ضلع میں امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنایا جائے گا، سماج دشمن عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے انہیں قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے :شہریوں سے ترقیاتی کاموں کے عوض فیس وصولی

6ماہ :لیسکونادہندگان سے 1ارب 67کروڑ وصول

قائمہ کمیٹی برائے قانون سازی کا اجلاس، تمام ایجنڈے متفقہ طور پر منظور

وفاقی افسروں کی صوبوں میں تعیناتی غیر قانونی :حکومتی ارکان

پی بی ٹی ای :امتحانات کی شفافیت کیلئے نیاطریقہ کار متعار ف

1سال : 51لاکھ شہریوں کے آن لائن ڈرائیونگ لائسنس بنے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن