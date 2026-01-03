صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر وگردو نواح میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری

  • کراچی
سکھر وگردو نواح میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری

سکھر(بیورو رپورٹ)سکھر اور اسکے گردو نواح کے مختلف علاقوں میں سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے بدترین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔۔۔

 بندش کے بعد گیس پریشر کی کمی نے نا صرف گھریلو بلکہ کاروبار زندگی کو بھی بری طرح مفلوج کر رکھا ہے ،لوگ لکڑیوں اور کوئلوں پر کھانا تیار کرنے پر مجبور ہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث لکڑیوں کی مانگ میں اضافہ ہوگیا، سکھر کے شہری و سماجی حلقوں نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے گیس کمپنی کے بالا حکام سے گیس پریشر میں کمی، لوڈ شیڈنگ اور مصنوعی بندش کا نوٹس لیکر شہریوں کو پریشانیوں سے نجات دلانے کا پرزور مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے :شہریوں سے ترقیاتی کاموں کے عوض فیس وصولی

6ماہ :لیسکونادہندگان سے 1ارب 67کروڑ وصول

قائمہ کمیٹی برائے قانون سازی کا اجلاس، تمام ایجنڈے متفقہ طور پر منظور

وفاقی افسروں کی صوبوں میں تعیناتی غیر قانونی :حکومتی ارکان

پی بی ٹی ای :امتحانات کی شفافیت کیلئے نیاطریقہ کار متعار ف

1سال : 51لاکھ شہریوں کے آن لائن ڈرائیونگ لائسنس بنے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن